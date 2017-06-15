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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе появится стадион на 12000 мест и крытый каток

Ирек Ялалов рассказал о реконструкции залов «Строителя».

Глава столичной администрации рассказал, что будет на месте нынешнего стадиона «Строитель» в Черниковке.

По проекту планируется построить подтрибунный зал для желающих заниматься легкой и тяжелой атлетикой, а на самой чаше появится футбольное поле и легкоатлетический стадион на 12 000 зрительских мест. Кроме того, на стадионе возведут боксы для мотоциклов.

Кроме того, здесь построят крытый ледовый каток, действующий как центр шорт-трека — здесь будут проводится российские и международные соревнования.

— В настоящее время откорректированный проект получил положительное заключение экспертизы, ожидается положительное заключение на достоверность сметы, после чего будут проведены торги на генподрядные работы, — отметили в пресс-службе администрации Уфы.

Реконструкция стадиона финансируется из республиканского бюджета — этот объект включен в адресную инвестиционную программу.

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