В Уфе появится стадион на 12000 мест и крытый каток
Ирек Ялалов рассказал о реконструкции залов «Строителя».
Ирек Ялалов рассказал о реконструкции залов «Строителя».
Глава столичной администрации рассказал, что будет на месте нынешнего стадиона «Строитель» в Черниковке.
По проекту планируется построить подтрибунный зал для желающих заниматься легкой и тяжелой атлетикой, а на самой чаше появится футбольное поле и легкоатлетический стадион на 12 000 зрительских мест. Кроме того, на стадионе возведут боксы для мотоциклов.
Кроме того, здесь построят крытый ледовый каток, действующий как центр
— В настоящее время откорректированный проект получил положительное заключение экспертизы, ожидается положительное заключение на достоверность сметы, после чего будут проведены торги на генподрядные работы, — отметили в
Реконструкция стадиона финансируется из республиканского бюджета — этот объект включен в адресную инвестиционную программу.