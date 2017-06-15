1,3 млрд рублей сэкономил регион за счет беспроцентных кредитов

1,3 миллиарда рублей удалось сэкономить минфину Нижегородской области в 2016 году, привлекая беспроцентные кредиты из бюджета Российской Федерации, сообщает пресс-служб правительства региона.

Министр финансов Ольга Сулима рассказала, что в Нижегородской области в 2016 году были выполнены все президентские и губернаторские задачи. В частности, продолжено повышение зарплат бюджетникам. По данным Росстата, на конец 2016 года работники соцсферы зарабатывали в среднем на 4−12% больше своих коллег из других регионов ПФО. 1,3 миллиарда рублей на эти цели удалось сэкономить, привлекая беспроцентные кредиты из бюджета страны. Еще два миллиарда обеспечили растущие налоговые поступления в бюджет.

По данным областного минфина, две трети расходов бюджета 2016 года были направлены на социальную сферу. Сохранены все 87 видов социальных выплат, все льготы, привязанные к инфляции, проиндексированы, продолжено строительство детсадов, начато строительство новых школ, продолжен капремонт жилья и переселение ветхого фонда.