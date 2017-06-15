1,3 млрд рублей сэкономил регион за счет беспроцентных кредитов
Состоялись публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2016 год.
Состоялись публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2016 год.
1,3 миллиарда рублей удалось сэкономить минфину Нижегородской области в 2016 году, привлекая беспроцентные кредиты из бюджета Российской Федерации, сообщает
Министр финансов Ольга Сулима рассказала, что в Нижегородской области в 2016 году были выполнены все президентские и губернаторские задачи. В частности, продолжено повышение зарплат бюджетникам. По данным Росстата, на конец 2016 года работники соцсферы зарабатывали в среднем на 4−12% больше своих коллег из других регионов ПФО. 1,3 миллиарда рублей на эти цели удалось сэкономить, привлекая беспроцентные кредиты из бюджета страны. Еще два миллиарда обеспечили растущие налоговые поступления в бюджет.
По данным областного минфина, две трети расходов бюджета 2016 года были направлены на социальную сферу. Сохранены все 87 видов социальных выплат, все льготы, привязанные к инфляции, проиндексированы, продолжено строительство детсадов, начато строительство новых школ, продолжен капремонт жилья и переселение ветхого фонда.