Глава Чистоозерного района заработал в два раза меньше супруги

Александр Аппель своевременно выполнил требования закона, опубликовав сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.

Совместно с супругой глава Чистоозерного района владеет жилым домом (196,8 кв.м.) и двумя земельными участками (700 и 169 кв.м.), из транспортных средств у Александра Аппеля — автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO). Его супруга задекларировала доход в 2 729 544, 04 рубля. Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Чистоозерного района.

В соответствии с законом, до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитались о своих доходах. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за прошлый год 3,4 млн рублей, его коллега из Бердска Евгений Шерстернин задекларировал 1 млн 197 тыс. рублей.

Глава Маслянинского района заработал в три раза меньше жены. Доходы главы Краснозерского района больше полутора миллионов. Глава Черепановского района стал больше зарабатывать.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Доход супруги губернатора Раисы Городецкой составил 241 тысячу рублей. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем Lexus RX 450h.

Наибольший доход в 2016 году у главы Томской области Игоря Жвачкина — чуть более 13 миллионов рублей. Обозвавший Новосибирскую область колхозом и деревней, в том числе, по уровню жизни, глава Хакасии Виктор Зимин заработал 6,14 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем годом ранее. В его собственности находится квартира площадью 184,7 «квадрата», земельный участок площадью 28 соток и грузовик Урал-375.