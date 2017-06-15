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09:07 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске готовятся к четвертому этапу опрессовки

Четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует в Челябинске 27 июня и продлится до 11 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячая вода будет отключена в 883 жилых домах, 48 детских садах, 42 учебных заведениях и 14 лечебных учреждениях. Под четвертый этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский, Ленинский, Советский и Тракторозаводский районы города.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

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