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09:12 (мск), источник: УралПолит.ру

В газификацию Среднего Урала вложат 5 миллиардов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июня, ИА УралПолит.Ru. В ближайшие несколько лет власти Свердловской области планируют запустить голубое топливо в 13 новых населенных пунктах, где проживает больше 20 тысяч человек.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.

Ежегодно в Свердловской области объем потребляемого газа составляет 17 миллиардов кубометров. При этом общий уровень газификации территории — 61%.

Добавим, что на сегодняшний день на природном ресурсе работают 2528 коммунально-бытовых, 1273 промышленных и 74 сельскохозяйственных объектов. К тому же доступ к инфраструктуре имеют 69 городских и 290 сельских населенных пунктов, сетевым природным газом пользуется свыше одного миллиона ста тысяч бытовых потребителей.

По словам Игоря Чикмезова, главной задачей региональных властей станет сохранение баланса между потреблением ресурса и созданием технической возможности для подключения новых потребителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программа газификации рассчитана на период до 2021 года, она предусматривает строительство порядка тысячи километров межпоселковых газопроводов и распределительных сетей. На эти цели планируется потратить более пяти миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных источников.

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