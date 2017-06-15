В газификацию Среднего Урала вложат 5 миллиардов

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.

Ежегодно в Свердловской области объем потребляемого газа составляет 17 миллиардов кубометров. При этом общий уровень газификации территории — 61%.

Добавим, что на сегодняшний день на природном ресурсе работают 2528 коммунально-бытовых, 1273 промышленных и 74 сельскохозяйственных объектов. К тому же доступ к инфраструктуре имеют 69 городских и 290 сельских населенных пунктов, сетевым природным газом пользуется свыше одного миллиона ста тысяч бытовых потребителей.

По словам Игоря Чикмезова, главной задачей региональных властей станет сохранение баланса между потреблением ресурса и созданием технической возможности для подключения новых потребителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программа газификации рассчитана на период до 2021 года, она предусматривает строительство порядка тысячи километров межпоселковых газопроводов и распределительных сетей. На эти цели планируется потратить более пяти миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных источников.