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09:18 (мск), источник: dostup1.ru

Председателем Совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» избран Федоров

Федоров — акционер Группы ЧТПЗ, совместно с Андреем Комаровым он контролирует более 80% группы.

Председателем Совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» избран Александр Федоров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение компании.

«Александр Федоров избран председателем Совета директоров Акционерного общества “Группа ЧТПЗ”. Соответствующее решение принято 7 июня на заседании Совета директоров», — говорится в сообщении.

В Совет директоров также входят Алексей Дронов, Елена Маштакова, Илья Черепанов и Сергей Янковский.

Федоров — акционер Группы ЧТПЗ (совместно с Андреем Комаровым он контролирует более 80% группы), председатель Совета директоров Первоуральского новотрубного завода, Почетный металлург Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Комаров стал председателем Совета директоров ЧТПЗ.

АО «Группа ЧТПЗ» — одна из компаний группы, которая консолидирует интеллектуальную собственность группы компаний ЧТПЗ, в том числе, осуществляет владение, защиту и продвижение товарных знаков.

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