До конца года в Ростове отремонтируют 1 млн квадратных метров дорог

На текущий момент в работах по ремонту задействованы 20 бригад и 180 единиц спецтехники. Асфальт дорожникам поставляют 4 завода.

«Ремонт объектов улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону выполняется в круглосуточном режиме», — рассказал директор МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов.

В частности, ведётся реконструкция второй очереди Ворошиловского моста через Дон, идут работы на проспекте Стачки на участке от Портовой до Тружеников, а также на путепроводе, на улицах Малиновского, Орской и Профсоюзной. Помимо этого, в планах мэрии — отремонтировать Базарную площадь, улицы 2-я Луговую, Тимошенко, Волгодонскую, Орскую и другие. Продолжается строительство проездов с восточной и западной сторон стадиона «Ростов-Арена».

На главной улице Ростова, Большой Садовой, приступили к работам по демонтажу существующего плиточного покрытия и устройству бетонной отмостки вдоль зданий.