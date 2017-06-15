Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
«Нужно подержать интригу»: Климкин о встрече Порошенко и Трампа
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
"Тетя Наргиз": известный продюсер раскритиковал Закирову
Пушков о санкциях США против РФ: Остались с носом
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
11:49 (мск), источник: Деловое сообщество

До конца года в Ростове отремонтируют 1 млн квадратных метров дорог

В 2017 году в Ростове планируют отремонтировать более 1 млн кв м дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На текущий момент в работах по ремонту задействованы 20 бригад и 180 единиц спецтехники. Асфальт дорожникам поставляют 4 завода.

«Ремонт объектов улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону выполняется в круглосуточном режиме», — рассказал директор МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов.

В частности, ведётся реконструкция второй очереди Ворошиловского моста через Дон, идут работы на проспекте Стачки на участке от Портовой до Тружеников, а также на путепроводе, на улицах Малиновского, Орской и Профсоюзной. Помимо этого, в планах мэрии — отремонтировать Базарную площадь, улицы 2-я Луговую, Тимошенко, Волгодонскую, Орскую и другие. Продолжается строительство проездов с восточной и западной сторон стадиона «Ростов-Арена».

На главной улице Ростова, Большой Садовой, приступили к работам по демонтажу существующего плиточного покрытия и устройству бетонной отмостки вдоль зданий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 На улице Большой Садовой в Ростове после реконструкции уменьшат ширину прое
Леонид Кучук назначен на должность главного тренера ФК «Ростов»
На улице Большой Садовой в Ростове после реконструкции уменьшат ширину прое
Скончался Алексей Баталов
Путин проведет прямую линию с россиянами
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
В Евросоюзе отменили плату за роуминг
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Сделки с жильем в Петербурге срываются из-за кадастровой оценки
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь