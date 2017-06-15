На подготовку домов к зиме в Хабаровске потратят свыше 500 млн рублей

В ближайшие месяцы рабочие отремонтируют кровли, подвалы и печи, приведут в порядок все виды инженерных сетей. Также специалисты утеплят домовые швы, установят новые двери и пластиковые окна, заменят стояки отопления в подъездах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Дел предстоит немало: к зиме нужно подготовить более четырех тысяч домов. На это будет затрачено свыше 500 миллионов рублей. Завершится подготовка к холодам к середине сентября: к этому сроку все дома должны получить специальные паспорта готовности», — рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров. По словам Виталия Федорова, все управляющие компании выполняют работы согласно графикам.