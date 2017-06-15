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09:37 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура проверила тагильский завод, полгода не плативший зарплату сотрудникам

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 июня, ИА УралПолит.Ru. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков 14 июня на выездном совещании в Нижнем Тагиле акцентировал внимание на ситуации с невыплатой зарплаты перед работниками ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий».

Как установила в ходе проверки прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила, на 1 июня задолженность предприятия перед сотрудниками составляет 13,3 млн рублей. С апреля 2016 года по январь 2017 года выплаты не получали 195 работников.

По материалам проверки в сентябре 2016 года следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УПК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

«Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) в настоящее время активно продолжается. По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года. В рамках уголовного дела проводятся необходимая комплексная судебная бухгалтерская экспертиза и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление конкретных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Прокуратура направила в суд 81 заявление о выдаче приказов о взыскании невыплаченной заработной платы.

В мае директору и временному управляющему объявлены предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства.

«Организована проверка деятельности судебных приставов Дзержинского района г. Нижнего Тагила при исполнении требований исполнительных документов по взысканию заработной платы, находящихся в производстве приставов (согласно представленным сведениям на исполнении находится 66 исполнительных производств указанной категории). В настоящий момент проводится проверка исполнения временным управляющим требований законодательства о несостоятельности (банкротстве), затребованы документы об основной деятельности», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напоминаем, ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» выпускает минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы и изделия. В январе Арбитражный суд Свердловской области до 6 июля 2017 года ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком. В настоящий момент деятельность предприятием не осуществляется, производство остановлено.

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