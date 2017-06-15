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09:46 (мск), источник: СуперОмск

На образование в Омской области потратят более миллиарда

На заседании регионального парламента 15 июня были приняты очередные изменения в бюджет Омской области.

Доходы региона увеличились почти на 3 млрд и составили 73,6 млрд рублей. Расходы увеличились на 2,9 млрд и теперь равняются 75,5 млрд.

Значительная часть расходов — 1,1 млрд — пойдет на сферу образования. Сюда входят увеличение зарплаты учителей, покупка учебников, организация льготного питания в школах, софинансирование грантов и поощрение лучших учителей.

До сегодняшних изменений бюджета на отрасль образования в 2017 году уже направлено более 17 млрд рублей.

Немаловажным стало снижение дефицита областного бюджета более чем на 0,4 млрд. Этого для получения регионом бюджетных кредитов требует федеральное законодательство. Под проект нынешних изменений региональной казны Омская область авансом получила 1,7 млрд дешевых бюджетных кредитов.

Работу министра финансов и правительства области в части получения бюджетных кредитов весьма похвально оценил спикер ЗС Владимир Варнавский.

«Вы знаете, что ужесточились требования по получению бюджетных кредитов. Должен сказать, что не каждому региону удалось получить бюджетный кредит в силу того, что не были выполнены условия. Поэтому я бы хотел пожелать Вадиму Александровичу и всему правительству, чтобы работа в этом направлении продолжалась», — заявил Варнавский.

Бюджетные кредиты заменят коммерческие заимствования и позволят Омской области сэкономить на выплате банковских процентов 850 млн рублей за 5 лет.

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