В Волгоградской области расходы на соцподдержку увеличат на 350 млн рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, в первую очередь деньги будут потрачены на поддержку материнства и детства.

«В частности, эти средства пойдут на выплату пособий и другую адресную помощь семьям с детьми», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, 78,5 миллионов рублей пойдет на организацию отдыха и оздоровления детей — большая средств будет выделена на предоставление путевок детям в специализированные лагеря и смены, расположенные на территории региона.

Еще 29 миллионов рублей направят на социальное обеспечение студентов, оставшихся без попечения родителей, 46,7 миллиона рублей — на социальную поддержку приемных семей, 31 миллион рублей — на организацию питания школьников.