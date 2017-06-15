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09:49 (мск), источник: ТАСС

Производство битума началось под Новосибирском

Основными потребителями станут регионы Сибири.

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Единственное предприятие по переработке нефти в Новосибирской области «ВПК-Ойл» запустило в четверг производство битума мощностью 80 тыс. тонн в год.

«Битум — это всегда востребованный в дорожной и строительной отраслях продукт. Месторождение в Северном районе (Верх-Тарское месторождение — прим. ТАСС) поставляет сюда нефть для переработки, и важно, что реализуется замкнутый цикл», — отметил на открытии производства губернатор региона Владимир Городецкий. Он добавил, что ежегодно с местного месторождения на НПЗ поступает 600 тыс. тонн нефти, и вся «добавленная стоимость остается в регионе».

В 2017 году «ВПК-Ойл» планирует произвести 520 тыс. тонн продукции всех видов (сырье для дизельного топлива и бензина, битума) на сумму почти 13,5 млрд рублей, в том числе 300 тыс. тонн сырья для дизеля и порядка 150 тыс. тонн для бензина, уточнил ТАСС представитель компании.

По словам замдиректора «ВПК-Ойл» Анны Гурьевой, основные потребители битума — регионы Сибири. «Битум будет поставляться в основном в Новосибирскую область, а также в Алтайский край, Кемеровскую область и Красноярский край», — рассказала ТАСС Гурьева.

Как сообщалось ранее, в конце 2016 года в новое производство НПЗ, в том числе битума, было вложено порядка 4,5 млрд рублей, 70% средств — кредит Сбербанка.

Нефтеперерабатывающий завод «ВПК-Ойл» действует в Коченево Новосибирской области с 2007 года. Зарубежные инвесторы проекта с 2015 года — немецкая корпорация «ТиссенКрупп» и китайская «Сайноконст» с общим объемом запланированных вложений более 9 млрд рублей. Около 25% продукции завода уходит на экспорт.

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