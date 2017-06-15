Горнолыжный центр, турбазу и контактный зоопарк готовы строить на Байкале

Как сообщает 15 июня 2017 года пресс-служба Губернатора правительства региона, с ними подпишут соглашения при одобрении совета. Авторы заявок представили бизнес-планы по строительству горнолыжного центра с трассами и подъемниками в районе Красного ключа, туристической базы и сети гостиниц. Есть также заявка на строительство контактного зоопарка. Отмечается интерес к ОЭЗ московской инжиниринговой компании, которая выступила с намерением строительства четырехзвездочного отеля в Байкальске.

Как рассказал министр экономического развития иркутской области Евгений Орачевский, ведомство сформирует заявку на корректировку областного бюджета для выделения необходимых бюджетных инвестиций на создание в регионе инфраструктуры ОЭЗ «Ворота Байкала». По его словам, сейчас проводится аудит по соглашениям, заключенными с шестью резидентами АО «ОЭЗ». «Компании, которые не соблюдают выполнение заявленных в бизнес-планах графиков инвестиций, должны задуматься о том, что соглашения могут быть расторгнуты», — подчеркнул Евгений Орачевский.

В июне в Байкальске прошло рабочее совещание с резидентами ОЭЗ, где рассмотрели вопросы технологического подключения к электрическим сетям на период строительства туристических объектов и ход реализации проекта. «Совместные совещания с резидентами дают нам возможность узнать об их проблемах из первых уст и понять, в чем необходима конкретная помощь со стороны как Правительства Иркутской области, так и управляющей компании ОЭЗ “Ворота Байкала”, — отметил руководитель филиала АО “ОЭЗ” Сергей Иванов». Одной компании-резиденту был вручен договор на технологическое присоединение к сети «Облкоммунэнерго», уже начата работа.