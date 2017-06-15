Горнолыжный центр, турбазу и контактный зоопарк готовы строить на Байкале
Заявки от четырёх потенциальных инвесторов особой экономической зоны «Ворота Байкала» рассмотрит экспертный совет министерства экономического развития Иркутской области.
Заявки от четырёх потенциальных инвесторов особой экономической зоны «Ворота Байкала» рассмотрит экспертный совет министерства экономического развития Иркутской области.
Как сообщает 15 июня 2017 года
Как рассказал министр экономического развития иркутской области Евгений Орачевский, ведомство сформирует заявку на корректировку областного бюджета для выделения необходимых бюджетных инвестиций на создание в регионе инфраструктуры ОЭЗ «Ворота Байкала». По его словам, сейчас проводится аудит по соглашениям, заключенными с шестью резидентами АО «ОЭЗ». «Компании, которые не соблюдают выполнение заявленных в
В июне в Байкальске прошло рабочее совещание с резидентами ОЭЗ, где рассмотрели вопросы технологического подключения к электрическим сетям на период строительства туристических объектов и ход реализации проекта. «Совместные совещания с резидентами дают нам возможность узнать об их проблемах из первых уст и понять, в чем необходима конкретная помощь со стороны как Правительства Иркутской области, так и управляющей компании ОЭЗ “Ворота Байкала”, — отметил руководитель филиала АО “ОЭЗ” Сергей Иванов». Одной
Как пояснил Сергей Иванов, первое полугодие 2017 года стало для ОЭЗ «Ворота Байкала» показательным по привлечению новых