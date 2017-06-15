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10:09 (мск), источник: Ежедневник.by

МАРТ готовит поправки в закон о торговле

Ожидается, что закон скорректирует нормы, направленные на защиту конкуренции в области торговли и общественного питания, а также упростит условия ведения бизнеса.

Источник: Ежедневник.by

МАРТ до конца сентября подготовит и внесет в Совмин законопроект, изменяющий и дополняющий закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в Министерстве.

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Законопроектом будут предусмотрены корректировки норм, направленных на защиту конкуренции в области торговли и общественного питания, а также упрощение условий ведения бизнеса. В частности, в целях гармонизации законодательства о торговле и антимонопольного законодательства будет скорректировано понятие «торговая сеть» в отношении определения группы лиц, «дискриминационные условия».

С целью прозрачности и добросовестности отбора торговыми сетями контрагентов для заключения договоров, предусматривающих поставки продовольственных товаров, предполагается, что продавцы будут обязаны размещать условия отбора исключительно на своих сайтах в интернете. Также будет определена четкая регламентация состава информации об условиях отбора контрагента, установлен запрет на исполнение договоров, заключенных с нарушением требований закона о торговле.

«В настоящее время существует несколько наиболее часто используемых механизмов оплаты услуг торговых сетей по продвижению товара: наличие отдельных положений в договоре поставки, заключение договора об оказании услуг, предоставление покупателю скидок. В связи с необходимостью регламентации действий торговых сетей, направленных на продвижение товаров, будет введен термин «услуги по продвижению товара», — поясняют в МАРТ.

Под этим термином будут пониматься услуги, оказываемые поставщику продовольственных товаров в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальных выкладок, исследования потребительского спроса, маркетингу и другие подобные услуги, подготовки иной отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров.

Законопроектом будет предложено установить ограничения на приобретение, аренду дополнительных торговых площадей для торговых сетей, доля которых за предыдущий финансовый год превышает 20%, дополнительно в границах области и в целом по Беларуси, а также уточнить, что относится к иным действиям, направленным на увеличение торговой площади для розничной торговли продовольственными товарами. Также предусматривается дополнение КоАП нормами, устанавливающими ответственность субъектов торговли и общественного питания за несоблюдение нормативных предписаний, предусмотренных статьями, направленными на защиту конкуренции.

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