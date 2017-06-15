В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
Наказание получил и гендиректор предприятия.
Наказание получил и гендиректор предприятия.
В ходе проверки исполнения природоохранного законодательства при обращении с отходами прокуратура города Находки выявила нарушения в ООО «Ливадийский
На территории предприятия на момент проведения прокурорской проверки было обнаружено складирование металлического лома, канатов, шин. Непосредственно на почве в отсутствие твердого покрытия, обваловки и системы ливнестоков насыпан строительный и бытовой мусор.
Прокурором города было внесено представление гендиректору ООО об устранении нарушений закона. Мусор был убран, территория очищена, организовано место временного накопления отходов, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении юрлица и его главы были возбуждены 2 административных дела по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения