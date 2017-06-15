Ремонт теплотрассы перекроет проезд по трем улицам в Ленинском районе Новосибирска, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. Ограничено движение транспорта на участках ул. Дружбы, ул. Степной и ул. Оборонной.

«Закрыта проезжая часть ул. Дружбы в районе дома № 5 и 2-го переулка Пархоменко на пересечении с ул. Дружбы. Объезд доступен по ул. Котовского, 1-му переулку Пархоменко и внутриквартальному проезду. Сужена проезжая часть ул. Степной в районе дома № 6 на три метра; сужена проезжая часть ул. Оборонной в районе дома по адресу: ул. Булавина, 3 на три метра», — рассказали в муниципалитете.

Причина — ремонт теплотрассы. Окончание работ запланировано на 30 июня.