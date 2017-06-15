С 1 июля «коммуналка» вновь подорожает

С 1 июля жителям региона традиционно придется больше платить за потребление электроэнергии, воды и других ресурсов. Нынешнее повышение тарифов ограничено постановлением губернатора и не превысит 3,9%, хотя реально обоснованные цифры выше, пояснили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Выпадающие доходы ресурсоснабжающим компаниям компенсирует региональный бюджет.

«Экономически обоснованный рост платежей граждан при полном отказе от бюджетного субсидирования с 1 июля составил в среднем по области более 8%. Для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги действует Закон Челябинской области “О предоставлении адресной субсидии”, в соответствии с которым в каждом индивидуальном случае гражданам компенсируется рост совокупной платы, превышающей 3,9%», — пояснила министр Татьяна Кучиц.

В отдельных муниципалитетах отклонения от установленного индекса не должны превысить 2,3%.