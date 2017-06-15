К концу года в Хабаровском крае построят полигон по утилизации мусора

В рамках рабочего визита в район строительную площадку полигона посетил глава региона Вячеслав Шпорт.

«Строящийся полигон поможет решить проблему размещения промышленных и твердых бытовых отходов в Советско-Гаванском районе. Но нужно смотреть на перспективу. На сегодняшний день наша задача — продумать дальнейшую сортировку и переработку мусора. В Год экологии этим вопросам уделяется особое внимание», — рассказал Вячеслав Шпорт. Известно, что общая стоимость проекта составляет 106,6 миллиона рублей. Полигон предусматривает захоронение 80 тысяч кубометров твердых бытовых отходов. Срок его эксплуатации — 15 лет.

На полигоне собираются применить технологию утилизации мусора по траншейной схеме. Промышленные отходы будут укладываться в специально вырытые канавы, покрытые современной полимерной пленкой. Также будет использоваться защитный слой грунта. Это позволит уберечь почву и сточные воды от проникновения вредных веществ.