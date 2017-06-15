К концу года в Хабаровском крае построят полигон по утилизации мусора
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В рамках рабочего визита в район строительную площадку полигона посетил глава региона Вячеслав Шпорт.
«Строящийся полигон поможет решить проблему размещения промышленных и твердых бытовых отходов в
На полигоне собираются применить технологию утилизации мусора по траншейной схеме. Промышленные отходы будут укладываться в специально вырытые канавы, покрытые современной полимерной пленкой. Также будет использоваться защитный слой грунта. Это позволит уберечь почву и сточные воды от проникновения вредных веществ.
Напомним, в