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11:06 (мск), источник: Губерния онлайн

К концу года в Хабаровском крае построят полигон по утилизации мусора

В Советско-Гаванском районе строят полигон по утилизации твердых бытовых отходов. Планируется, что первую очередь объекта запустят уже в конце этого года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Источник: Reuters

В рамках рабочего визита в район строительную площадку полигона посетил глава региона Вячеслав Шпорт.

«Строящийся полигон поможет решить проблему размещения промышленных и твердых бытовых отходов в Советско-Гаванском районе. Но нужно смотреть на перспективу. На сегодняшний день наша задача — продумать дальнейшую сортировку и переработку мусора. В Год экологии этим вопросам уделяется особое внимание», — рассказал Вячеслав Шпорт. Известно, что общая стоимость проекта составляет 106,6 миллиона рублей. Полигон предусматривает захоронение 80 тысяч кубометров твердых бытовых отходов. Срок его эксплуатации — 15 лет.

На полигоне собираются применить технологию утилизации мусора по траншейной схеме. Промышленные отходы будут укладываться в специально вырытые канавы, покрытые современной полимерной пленкой. Также будет использоваться защитный слой грунта. Это позволит уберечь почву и сточные воды от проникновения вредных веществ.

Напомним, в Советско-Гаванском районе Вячеслав Шпорт также проинспектировал строительство ТЭЦ.

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