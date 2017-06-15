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10:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские ТИКи потратят на выборы губернатора 81 миллион рублей

Большая часть уйдет на зарплаты.

Источник: УралИнформБюро

Расходы территориальных избирательных комиссий на проведение выборов губернатора Свердловской области составят 81,1 миллиона рублей.

Оплата труда сотрудников ТИК превысит 51,6 миллионов рублей, еще 6,3 миллиона потребуют транспортные расходы. «Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов», согласно бюджетной смете, обойдутся в 19 миллионов рублей.

Как передает «Уралинформбюро», в целом на сентябрьские выборы главы региона будет потрачено 510,1 миллиона рублей.

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