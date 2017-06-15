Судоверфь «Звезда» в Приморье претендует на строительство крупнейшего в мире ледокола

Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.

Судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне претендует на госзаказ на строительство ледокола «Лидер», мощность которого почти вдвое будет превосходить нынешнее поколение атомных судов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на DV.LAND.

Изначально строить «Лидер» планировали на Балтийском заводе в Петербурге, который специализируется на создании атомных ледоколов. Однако пока производственные мощности верфи не позволяют реализовать проект.

Поэтому рассматриваются варианты, при которых «Лидер» будут строить сразу несколько верфей. Среди возможных исполнителей называют северодвинский завод «Севмаш», керченский «Залив» и судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье. Первая очередь завода «Звезда» будет готова к концу 2019 года, то есть до предполагаемых сроков начала строительства нового ледокола.

«Лидер» должен стать единственным ледоколом в мире, который сможет ломать лед толщиной четыре метра и круглый год проводить суда по Северному морскому пути. Срок эксплуатации «плавучей крепости» составит 40 лет.

Затраты на «Лидер» оцениваются примерно в 70 млрд рублей. Строительство ледокола, по предварительной оценке, может занять от 3,5 до 10 лет.

Пока самым мощным и крупным атомным ледоколом в мире остаётся российский ледокол «Арктика». Его торжественно спустили на воду год назад.