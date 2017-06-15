Свердловские металлурги увеличили экспорт продукции на треть

В первом квартале 2017 года экспорт металлургического комплекса Среднего Урала увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительную динамику демонстрируют поставки черных и цветных металлов и изделий из них, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона. Экспорт титана вырос на 18%, электрического оборудования — на 20%, продукции железнодорожного машиностроения — в 2 раза.

В числе стран-покупателей уральской продукции: Бельгия, Великобритания, Греция, Нидерланды, Сербия, США, Чехия, Индия, Китай. Расширяется и список номенклатуры: в Китай производители отгружают электротехнику, а в Казахстан — кабельную продукцию и стройматериалы.

По поручению главы региона Евгений Куйвышева на Среднем Урале разрабатывается Стратегия экспорта товаров и услуг Свердловской области до 2030 года, главная задача которой — совершенствование экспортной среды.

«В эту работу вовлечены региональные органы исполнительной власти, бизнес-сообщество, объединения предпринимателей, представители науки и образования. По предложению Российского экспортного центра Свердловская область выступит в качестве “пилотного” региона по внедрению Регионального экспортного стандарта в 2017 году», — рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев,

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом рост внешнеторгового оборота Свердловской области в первом квартале составил 1,3%.