Свердловские металлурги увеличили экспорт продукции на треть
По сравнению с прошлым годом.
По сравнению с прошлым годом.
В первом квартале 2017 года экспорт металлургического комплекса Среднего Урала увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Положительную динамику демонстрируют поставки черных и цветных металлов и изделий из них, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона. Экспорт титана вырос на 18%, электрического оборудования — на 20%, продукции железнодорожного машиностроения — в 2 раза.
В числе
По поручению главы региона Евгений Куйвышева на Среднем Урале разрабатывается Стратегия экспорта товаров и услуг Свердловской области до 2030 года, главная задача которой — совершенствование экспортной среды.
«В эту работу вовлечены региональные органы исполнительной власти,
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом рост внешнеторгового оборота Свердловской области в первом квартале составил 1,3%.