Итальянцы готовы вложиться в ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

Заинтересованность в проектах на Урале представители итальянской делегации высказали в ходе заседания российско-итальянской Рабочей группы по транспорту российско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, который прошел в начале июня в Москве. Основной темой на встрече стало сотрудничество в области транспорта и реализации проектов транспортной инфраструктуры.

Итальянские инвесторы рассматривают возможность участия в реализации крупных инфраструктурных проектов на Урале, в частности, в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Российская сторона со своей стороны акцентировала внимание на возможности использования итальянского опыта при строительстве линий высокоскоростных железных дорог.

«Учитывая, что российская сторона позитивно оценивает опыт итальянских коллег в развитии дорожной отрасли, участниками заседания достигнута договоренность о рассмотрении возможности более активного сотрудничества и участия итальянских компаний в реализации проектов создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург», — говорится в заявлении Минтранса РФ.

Кроме этого была отмечена возможность участия итальянских инвесторов в региональных проектах строительства автодорог на принципах государственно-частного партнерства, строительства второй линии метро в Екатеринбурге, при условии заключения концессии.

Кроме этого итальянская сторона рассматривает возможность участия в сфере перевозок грузов, предлагая для этого свои решения, которые будут обсуждены на предстоящем заседание Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Напомним, контакты итальянских инвесторов с Южным Уралом имеют историю успешного сотрудничества. Реализованы крупные проекты в пищевой промышленности, в металлургии, металлообработке. Так, в сентябре 2013 года Российская «Конар» и итальянская Cividale открыли в Челябинске металлургическое производство, запустив завод «БВК». С 2007 года итальянская компания «Danieli» успешно сотрудничает с южноуральскими металлургами. В 2014 на Челябинском металлургическом комбинате был запущен рельсобалочный стан производительностью до 400 тыс. тонн новых рельсов в год. Комбинат может выпускать рельсы различного назначения, в том числе приспособленные для высокоскоростного движения.