Дополнительные торговые площадки по реализации сельхозпродукции появились в Хабаровске

Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.

С начала июня в Хабаровске открылись дополнительные торговые площадки по реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции местными товаропроизводителями. Работать они будут работать до 1 ноября, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации.

В широком ассортименте здесь представлена продукция растениеводства — картофель, овощи, фрукты, семена, рассада, саженцы сельскохозяйственных культур; продукция животноводства — мясо, яйцо, рыба и продукты ее переработки; продукты питания производства пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. Место и время торговых площадок:

— Железнодорожный район: ул. Зеленая, д. 3а — на территории ТЦ «ЭкономЪ»; ул. Жуковского, д. 24 — пос. им. Горького, в районе кафе «Горизонт» — еженедельно в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8.00 до 16.00.

— Краснофлотский район — в районе дома 178-б по ул. Тихоокеанской, еженедельно в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8.00 до 19.00.

Для реализации продукции сельскохозяйственной и пищевой продукции приглашаются предприятия пищевой промышленности города, граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством. Контактная информация организаторов площадок: Железнодорожный район, ул. Зеленая, д. 3а — 8−914−400−8448, ул. Жуковского, д. 24 — 64−62−51; Краснофлотский район — 79−07−30, 79−07−31.