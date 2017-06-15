Акишев: Казахстан может вернуться к старой пенсионной системе

Казахстанцам могут вернуть право выбора компании по управлению пенсионными активами. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе брифинга Астанинского экономического форума, пишет Sputnik Казахстан.

«Мы считаем, что необходимо восстановить конкуренцию, чтобы каждый человек мог выбирать себе управляющую компанию, которой он доверяет управлять его пенсионными накоплениями, соответственно там он может еще и выбирать стратегию инвестирования.

Если ему не нравится Нацбанк, то может пойти в частную компанию. Это базовый принцип, который мы предлагаем. При этом сам ЕНПФ, который представляет институт «одного окна», сохранится. Мы думали о том, что человек может с ЕНПФ заключать дополнительный договор.

ЕНПФ будет передавать деньги в управление Нацбанку, а управляющей компании — по выбору вкладчика, — сказал глава Нацбанка в ответ на вопрос журналистов.

Акишев подчеркнул, что нельзя повторять ошибок прошлого, когда частные пенсионные фонды могли быть вовлечены в финансирование аффилированных проектов и смотрели на риски «сквозь пальцы».