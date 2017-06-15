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11:48 (мск), источник: Nur.kz

Акишев: Казахстан может вернуться к старой пенсионной системе

Об этом Акишев рассказал в ходе бриффинга в Астане.

Источник: Nur.kz

Казахстанцам могут вернуть право выбора компании по управлению пенсионными активами. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев в ходе брифинга Астанинского экономического форума, пишет Sputnik Казахстан.

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«Мы считаем, что необходимо восстановить конкуренцию, чтобы каждый человек мог выбирать себе управляющую компанию, которой он доверяет управлять его пенсионными накоплениями, соответственно там он может еще и выбирать стратегию инвестирования.

Если ему не нравится Нацбанк, то может пойти в частную компанию. Это базовый принцип, который мы предлагаем. При этом сам ЕНПФ, который представляет институт «одного окна», сохранится. Мы думали о том, что человек может с ЕНПФ заключать дополнительный договор.

ЕНПФ будет передавать деньги в управление Нацбанку, а управляющей компании — по выбору вкладчика, — сказал глава Нацбанка в ответ на вопрос журналистов.

Акишев подчеркнул, что нельзя повторять ошибок прошлого, когда частные пенсионные фонды могли быть вовлечены в финансирование аффилированных проектов и смотрели на риски «сквозь пальцы».

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Акишев: Казахстан может вернуться к старой пенсионной системе
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