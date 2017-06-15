Следком изъял документацию у компании «ТехноСити», на которую жалуются дольщики Хабаровска

Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.

В Хабаровске проводится проверка по информации, размещенной в СМИ, об обманутых дольщиках, жалующихся на строительную компанию «ТехноСити». В течение нескольких лет они не могут заселиться в свои квартиры, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Следствием изъята бухгалтерская, строительная и разрешительная документация у строительной компании. Ведется опрос дольщиков. В настоящее время уже опрошены 19 человек, которые сообщили, что стали жертвами недобросовестной строительной компании «ТехноСити».

Согласно договоров люди должны были получить ключи от квартир в жилом комплексе, расположенном в Краснофлотском районе Хабаровска, в январе 2014 года. Но до настоящего времени дома не введены в эксплуатацию, а компания-застройщик в очередной раз откладывает срок предоставления квартир.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.