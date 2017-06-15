В Перми на месяц закроют движение по ул. Пушкина
Выбирайте маршрут тщательно. С 15 июня по 15 июля в Перми закроют движение для всех видов транспорта по улице Пушкина.
Выбирайте маршрут тщательно. С 15 июня по 15 июля в Перми закроют движение для всех видов транспорта по улице Пушкина.
Изменения коснутся участка от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда.
По информации департамента дорог и транспорта администрации Перми, закрытие дорожного участка связано со строительством теплосети, необходимой для подключения строящегося дома на Пушкина, 72.