Крым не проигрывает Турции в ценах на проживание — Стрельбицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости (Крым). Стоимость проживания в объектах размещения Крыма находится на уровне, а в некоторых даже ниже, чем в Турции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости (Крым). Стоимость проживания в объектах размещения Крыма находится на уровне, а в некоторых даже ниже, чем в Турции.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.
Он отметил, что после того, как в январе стоимость выросла почти на 30%, пришлось убеждать крымских владельцев средств размещения стабилизировать ценовую политику.
«В январе ситуация была аховая, на это обратил внимание и глава Республики. Мы провели серьезную работу, каждый регион мы объехали три раза для того, чтобы убедить наши средства размещения не повышать цены и сделать их приемлемыми для туристов. Могу констатировать: у нас цена стабилизировалась. Если раньше мы сравнивали пакеты в Крым и Турцию, то проигрывали. В проживании мы не проигрываем Турции. Ценовая линейка, которая есть в Крыму, исходя из разных средств размещения, совпадает, а
В этом, по его словам, он убедился, посетив в нынешнем году девять регионов России. Для примера он сравнил стоимость в средствах размещения в Крыму и Уфе.
«Цены у нас не выше. Я объездил порядка девяти регионов России за этот год. Уфа, шикарный
При этом он признал, что Крым пока проигрывает зарубежным курортам в раннем бронировании. «Мы зарубежным курортам проиграли в раннем бронировании. Они четко выстроили модель продвижения своего продукта», — заявил министр.