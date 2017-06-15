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11:55 (мск), источник: РИА Крым

Крым не проигрывает Турции в ценах на проживание — Стрельбицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости (Крым). Стоимость проживания в объектах размещения Крыма находится на уровне, а в некоторых даже ниже, чем в Турции.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

Он отметил, что после того, как в январе стоимость выросла почти на 30%, пришлось убеждать крымских владельцев средств размещения стабилизировать ценовую политику.

«В январе ситуация была аховая, на это обратил внимание и глава Республики. Мы провели серьезную работу, каждый регион мы объехали три раза для того, чтобы убедить наши средства размещения не повышать цены и сделать их приемлемыми для туристов. Могу констатировать: у нас цена стабилизировалась. Если раньше мы сравнивали пакеты в Крым и Турцию, то проигрывали. В проживании мы не проигрываем Турции. Ценовая линейка, которая есть в Крыму, исходя из разных средств размещения, совпадает, а где-то и ниже, чем турецкая», — заверил Стрельбицкий.

Министр также подчеркнул, что цены на отдых на полуострове не превышают среднероссийские.

В этом, по его словам, он убедился, посетив в нынешнем году девять регионов России. Для примера он сравнил стоимость в средствах размещения в Крыму и Уфе.

«Цены у нас не выше. Я объездил порядка девяти регионов России за этот год. Уфа, шикарный санаторно-курортный комплекс, которых у нас много, цена путевки начинается от 3 тыс рублей и продолжается до 9 тыс. У нас средняя цена путевки — 2,7−3 тыс рублей», — констатировал Стрельбицкий.

При этом он признал, что Крым пока проигрывает зарубежным курортам в раннем бронировании. «Мы зарубежным курортам проиграли в раннем бронировании. Они четко выстроили модель продвижения своего продукта», — заявил министр.

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