Крым не проигрывает Турции в ценах на проживание — Стрельбицкий

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

Он отметил, что после того, как в январе стоимость выросла почти на 30%, пришлось убеждать крымских владельцев средств размещения стабилизировать ценовую политику.