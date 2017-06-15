Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Закирова резко ответила на критику знаменитого продюсера - СМИ
Пушков о санкциях США против РФ: Остались с носом
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Шестидневная война
12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Башкирия вошла в топ-10 регионов по производству мяса, овощей и молока

Вырос уровень пищевой промышленности и растениеводства.

В Башкирии подвели итоги работы по развитию сельского хозяйства за 2016 год. Республика остается на 7 месте в России по объему производства сельскохозяйственной продукции, и на 2 месте в Приволжском федеральном округе.

— Башкирия полностью обеспечена картофелем, говядиной, сахаром, яйцами и молоком. Индекс производства растительной продукции вырос до 103,7%, индекс пищевой промышленности достиг 103,3%, — рассказали в пресс-службе Правительства РБ.

Однако по некоторым показателям республика проиграла сама себе: по сравнению с прошлым годом в Башкирии уменьшились обороты продукции животноводства — из-за того, что в частных хозяйствах сократилось поголовье.

В прошлом году закупили сельскохозяйственную технику на сумму 3,5 миллиарда рублей, реализовали 4 инвестиционных проекта, благодаря которым появилось 950 новых рабочих мест.

А еще увеличилась средняя зарплата в этой отрасли, правда, по-прежнему, это небольшие цифры — 17986 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мария Захарова: посольство США поздравлений с Днем России нам не направляло
Летающий автомобиль: француз пролетел над Ла-Маншем на машине
Мария Захарова: посольство США поздравлений с Днем России нам не направляло
Путин проводит прямую линию с россиянами
Скончался Алексей Баталов
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
В Евросоюзе отменили плату за роуминг
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Роналду стоит дороже сборной России по футболу
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь