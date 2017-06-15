Башкирия вошла в топ-10 регионов по производству мяса, овощей и молока

В Башкирии подвели итоги работы по развитию сельского хозяйства за 2016 год. Республика остается на 7 месте в России по объему производства сельскохозяйственной продукции, и на 2 месте в Приволжском федеральном округе.

— Башкирия полностью обеспечена картофелем, говядиной, сахаром, яйцами и молоком. Индекс производства растительной продукции вырос до 103,7%, индекс пищевой промышленности достиг 103,3%, — рассказали в пресс-службе Правительства РБ.

Однако по некоторым показателям республика проиграла сама себе: по сравнению с прошлым годом в Башкирии уменьшились обороты продукции животноводства — из-за того, что в частных хозяйствах сократилось поголовье.

В прошлом году закупили сельскохозяйственную технику на сумму 3,5 миллиарда рублей, реализовали 4 инвестиционных проекта, благодаря которым появилось 950 новых рабочих мест.