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12:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Долгострой «СУ-155» в Кстове Нижегородской области введен в эксплуатацию

Как сообщает пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области, накануне в Кстово Нижегородской области с визитом приехал глава минстроя России Михаиль Мень и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Они вручили собственникам квартир ключи и поздравили их с новосельем.

Напомним, что строительство 11-этажного 83-квартирного жилого дома № 2 в пер. Щитковый в микрорайоне 10 Кстова «ДСК-НН» (ГК «СУ-155») начал еще в третьем квартале 2014 года. Но в 2015 году строительство дома было приостановлено из-за банкротства застройщика.

Банком-санатором выступил АКБ «Российский капитал» и строительные работы были возобновлены. Строительство долгостроя было завершено уже в мае текущего года. Администрацией Кстова 13 июня было выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

По словам министра строительства РФ Михаила Меня, в решении проблем участников долевого строительства Нижегородская область — один из лидеров. «Работа по объектам СУ-155 здесь идет с опережением графика. Хочу отметить, что очень многое зависит от активности и заинтересованности региональных команд. У руководства Нижегородской области мы видим заинтересованность в решении данной проблемы и готовность оказывать всю необходимую помощь», — сказал он.

Губернатор Валерий Шанцев в свою очередь отметил, что правительство региона настраивает подрядчиков на то, чтобы максимально использовать летнее время и сокращать сроки строительства, чтобы люди как можно скорее получили долгожданные квартиры. «К сожалению, власть юридически может включиться в проблему только тогда, когда компания признана банкротом. Вместе с тем, все эти единичные случаи известны, федеральное и региональное министерства строительства работают с ними», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что почти 560 млн. рублей выделено на достройку пяти домов-долгостроев группы компаний СУ-155 в Нижнем Новгороде и Кстове по данным на начало мая.

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