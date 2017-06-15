На трассе М-5 снесут ларьки и киоски, стоящие рядом с газопроводом
Нежилые строения возведены на расстоянии менее 150 метров от оси газопровода.
Нежилые строения возведены на расстоянии менее 150 метров от оси газопровода.
По требованию прокурора будут демонтированы нежилые строения, расположенные в непосредственной близости к газопроводу, сообщают в
Ашинская городская прокуратура установила, что на земельных участках, расположенных вдоль автодороги
«Указанные строения возведены собственниками земельных участков на расстоянии менее 150 метров от оси газопровода, что противоречит нормам Федерального закона “О газоснабжении в Российской Федерации”, а также требованиям СНиП», — рассказывают в
Судом первой инстанции требования прокурора удовлетворены, однако решение было обжаловано ответчиками в апелляционном порядке.
Челябинский областной суд поддержал законные и обоснованные требования прокурора о демонтаже ларьков и киосков.