На трассе М-5 снесут ларьки и киоски, стоящие рядом с газопроводом

По требованию прокурора будут демонтированы нежилые строения, расположенные в непосредственной близости к газопроводу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ашинская городская прокуратура установила, что на земельных участках, расположенных вдоль автодороги Москва-Челябинск, в непосредственной близости к газопроводу установлены ларьки и киоски.

«Указанные строения возведены собственниками земельных участков на расстоянии менее 150 метров от оси газопровода, что противоречит нормам Федерального закона “О газоснабжении в Российской Федерации”, а также требованиям СНиП», — рассказывают в пресс-службе.

Судом первой инстанции требования прокурора удовлетворены, однако решение было обжаловано ответчиками в апелляционном порядке.

Челябинский областной суд поддержал законные и обоснованные требования прокурора о демонтаже ларьков и киосков.