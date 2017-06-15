Президента встревожил рост числа бедных россиян

При этом он отметил, что в девяностых в стране было 40 процентов бедного населения, сейчас показатель упал до 13,5 процента.

Глава государства также сказал, что в апреле зарплаты выросли на 2,3−2,4 процента, а пенсионерам проиндексировали выплаты.