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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Президента встревожил рост числа бедных россиян

Российская экономика преодолела рецессию, но тревогу вызывает то, что увеличилось число россиян, живущих за чертой бедности. Об этом в четверг, 15 июня, в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

При этом он отметил, что в девяностых в стране было 40 процентов бедного населения, сейчас показатель упал до 13,5 процента.

Глава государства также сказал, что в апреле зарплаты выросли на 2,3−2,4 процента, а пенсионерам проиндексировали выплаты.

Будем двигаться к тому, чтобы люди реально заметили изменения к лучшему.
Владимир Путин

Ранее, 23 мая, Всемирный банк сообщил, что в ближайшие три года в России упадет уровень бедности. «В базовом варианте прогноза нефтяных цен доля бедного населения сокращается в 2017 году до 13 процентов — с 13,5 процента в 2016 году, и продолжает сокращаться в 2018—2019 годах до 12,3 и 11,6 процента соответственно», — отмечается в докладе международной организации.

В середине марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работают 4,9 миллиона человек, отмечала она.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
12
А Б
Из уст ВВП на прямой линии прозвучали весьма откровенные слова, которые говорят о многом. Буквально он сказал следующее: "Там, за "бугром", в первую очередь о людях думают, а не так, как у нас". Весьма красноречивое признание.
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А Б
Естественно, что ещё мог сказать ВВП. Но факт встревоженности ещё не говорит о желании устранить причины этого, тем более, что в их качестве снова и снова идёт создание образа внешнего врага, который портит жизнь населению РФ.
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марина пузанова
Кто живет : чиновники , депутаты , губернаторы и к ним приближенные ,а основном народ не живет а существует , особенно пенсионеры Вот Голодец и дать зарплату , которую она озвучила и премию выдать в размере 21 руб , которую выплатили в апреле пенсионерам !!!
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