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12:56 (мск), источник: Интерфакс

Президент удивился разнице в зарплатах молодых учителей и педагогов со стажем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин считает несправедливой разницу в уровне зарплат молодых педагогов и учителей со стажем, считает, что может быть установлено минимальное соотношение этого показателя.

Источник: РИА "Новости"

«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем. Но не ясно, почему в 2−3 раза меньше. И для меня тоже непонятно», — сказал Путин в ходе «прямой линии».

Вопрос президенту задала учительница начальных классов из Иркутской области, которая в течение года получала ежемесячно около 16500 рублей.

Президент напомнил, что зарплаты педагогов должны достичь уровня средней зарплаты по региону, и отметил, что в Иркутской области она равна 30 с лишним тыс. рублей.

«Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание. Такой разницы, как я сказал, не должно быть в доходах. Поэтому вполне было бы обоснованно, наверное, если это происходит на практике, обозначить какой-то минимум или минимальное соотношение между уровнем доходов молодых специалистов и тех, кто имеет большой стаж», — сказал В. Путин, заметив, что над этим необходимо подумать.

Он удивился зарплате, которую получает молодой педагог, и добавил:

Это, конечно, странно. Повторяю: в разы зарплата отличаться не должна. Поразбираемся с вашим конкретным случаем.
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
5
А Б
Надо же, ВВП удивился! Сколько же ещё удивительного откроется ему о жизни населения страны до окончания прямой линии.
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Sergey Vedmanov
О, сколько ему открытий чудных готовят. )))
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писака заненый
ох и поглумятся продажные писаки после эфира с ВВП. ох и повоют псы....
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Президент: зарплата в разы отличаться не должна
12:57 (мск)© Ньюстюб
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