Президент удивился разнице в зарплатах молодых учителей и педагогов со стажем

«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем. Но не ясно, почему в 2−3 раза меньше. И для меня тоже непонятно», — сказал Путин в ходе «прямой линии».

Вопрос президенту задала учительница начальных классов из Иркутской области, которая в течение года получала ежемесячно около 16500 рублей.