Президент удивился разнице в зарплатах молодых учителей и педагогов со стажем

«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, со стажем. Но не ясно, почему в 2−3 раза меньше. И для меня тоже непонятно», — сказал Путин в ходе «прямой линии».
Вопрос президенту задала учительница начальных классов из Иркутской области, которая в течение года получала ежемесячно около 16500 рублей.
Президент напомнил, что зарплаты педагогов должны достичь уровня средней зарплаты по региону, и отметил, что в Иркутской области она равна 30 с лишним тыс. рублей.
«Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание. Такой разницы, как я сказал, не должно быть в доходах. Поэтому вполне было бы обоснованно, наверное, если это происходит на практике, обозначить какой-то минимум или минимальное соотношение между уровнем доходов молодых специалистов и тех, кто имеет большой стаж», — сказал В. Путин, заметив, что над этим необходимо подумать.
Он удивился зарплате, которую получает молодой педагог, и добавил:
Это, конечно, странно. Повторяю: в разы зарплата отличаться не должна. Поразбираемся с вашим конкретным случаем.