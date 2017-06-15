«В аэропорту Краснодара открыли новую взлетно-посадочную полосу. Важнейший объект, который расширяет возможности города и края. Полоса — 3 километра в длину и 60 метров в ширину. Теперь главный аэропорт Кубани сможет принимать и отправлять до 20 рейсов в час. Загрузка станет в два раза больше прежней. Вдобавок, в Краснодар смогут летать более крупные самолеты. Это новые перспективы для туризма. И вот: за первые минуты после открытия на новую ВПП в краснодарском аэропорту приняли уже 4 самолета!», — написал в своем Твиттере губернатор региона.

— Благодаря реализации проекта аэропорт Краснодар может обслуживать до 20 взлетно-посадочных операций в час вместо прежних девяти, а также принимать воздушные суда различной вместимости, что позволит расширить географию полетов, — сообщил генеральный директор «БазЭл Аэро» Леонид Сергеев.

Ремонт ВПП начался в 2013 году, работы по реконструкции выполнялись в несколько этапов. На первом этапе была произведена реконструкция магистральной рулежной дорожки, которая с 24 июля 2014 года использовалась в качестве основной ВПП. На втором этапе был произведен ремонт ВПП и рулежных дорожек, проведена замена инженерных сетей, свето-сигнального оборудования и других элементов инфраструктуры, включая строительство площадок для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

После ввода новой ВПП магистральная рулежная дорожка будет закрыта на реконструкцию.

В 2015 году из-за несогласованности в действиях заказчика (ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и подрядчика (ЗАО «Трансстрой») работы проводились с серьезным отставанием от графика. Все работы по проекту должны были быть завершены еще в декабре 2014 года, но к середине июня 2015 года общая готовность объекта составляла 79%.

15 июня 2015 года «Трансстрой» объявил о завершении основных работ по реконструкции ВПП краснодарского аэропорта. Однако уже на следующий день «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» назвала это заявление недействительным и обвинила компанию в затягивании сроков.

Департамент транспорта Краснодарского края взял под контроль завершение затянувшейся реконструкции ВПП. Ведомство разработало дорожную карту, в которой были отмечены этапы реконструкции. Администрация Краснодарского края сообщала, что все работы должны быть завершены до 1 сентября 2015 года.

После завершения реконструкции международный аэропорт «Краснодар» стал соответствовать классу «II» по категории Международной организации гражданской авиации (ICAO) и «Б» по нормам годности к эксплуатации аэродромов (НГЭА), что позволит принимать воздушные суда большинства современных типов.