В аэропорту Краснодара открыли новую взлетно-посадочную полосу
Аэропорт Краснодар теперь может обслуживать до 20
Аэропорт Краснодар теперь может обслуживать до 20
«В аэропорту Краснодара открыли новую
— Благодаря реализации проекта аэропорт Краснодар может обслуживать до 20
Ремонт ВПП начался в 2013 году, работы по реконструкции выполнялись в несколько этапов. На первом этапе была произведена реконструкция магистральной рулежной дорожки, которая с 24 июля 2014 года использовалась в качестве основной ВПП. На втором этапе был произведен ремонт ВПП и рулежных дорожек, проведена замена инженерных сетей,
После ввода новой ВПП магистральная рулежная дорожка будет закрыта на реконструкцию.
В 2015 году
15 июня 2015 года «Трансстрой» объявил о завершении основных работ по реконструкции ВПП краснодарского аэропорта. Однако уже на следующий день «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» назвала это заявление недействительным и обвинила компанию в затягивании сроков.
Департамент транспорта Краснодарского края взял под контроль завершение затянувшейся реконструкции ВПП. Ведомство разработало дорожную карту, в которой были отмечены этапы реконструкции. Администрация Краснодарского края сообщала, что все работы должны быть завершены до 1 сентября 2015 года.
После завершения реконструкции международный аэропорт «Краснодар» стал соответствовать классу «II» по категории Международной организации гражданской авиации (ICAO) и «Б» по нормам годности к эксплуатации аэродромов (НГЭА), что позволит принимать воздушные суда большинства современных типов.
АО «Международный аэропорт Краснодар» входит в группу «Базэл Аэро» вместе с аэропортовыми комплексами Сочи, Анапы, Геленджика, сообщает «Интерфакс».