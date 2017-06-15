В Уфе на дороге в аэропорт началось строительство надземного пешеходного перехода

«Переход нужен для жителей микрорайона, который активно развивается, и обеспечит безопасность дорожного движения на скоростной трассе», — отметили в мэрии. Проектом также предусмотрено устройство остановок общественного транспорта в обоих направлениях.

Работы начались с установки свайных фундаментов. Длина пролета объекта — 58 метров. Коридор будут освещать 54 светодиодных светильника. Для маломобильных групп населения предусмотрена установка подъемной платформы. Завершение строительства запланировано в четвертом квартале текущего года.