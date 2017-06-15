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13:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на дороге в аэропорт началось строительство надземного пешеходного перехода

УФА, 15 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе сегодня началось строительство надземного пешеходного перехода на дороге в аэропорт возле микрорайона Спутник.

«Переход нужен для жителей микрорайона, который активно развивается, и обеспечит безопасность дорожного движения на скоростной трассе», — отметили в мэрии. Проектом также предусмотрено устройство остановок общественного транспорта в обоих направлениях.

Работы начались с установки свайных фундаментов. Длина пролета объекта — 58 метров. Коридор будут освещать 54 светодиодных светильника. Для маломобильных групп населения предусмотрена установка подъемной платформы. Завершение строительства запланировано в четвертом квартале текущего года.

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