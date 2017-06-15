В Минкурортов Крыма возмущены стоимостью авиаперелетов в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости (Крым). Федеральная антимонопольная служба по инициативе крымского руководства проверяет цены на авиаперевозки в Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости (Крым). Федеральная антимонопольная служба по инициативе крымского руководства проверяет цены на авиаперевозки в Крым.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма Республики Сергей Стрельбицкий. По его словам, этот вопрос обсуждался в апреле на заседании с курирующим
«Мы этот вопрос ставили в апреле на заседании, которое проводил
«Нас “убивают” авиаперетелы и доставка пассажиров. Для сравнения, чтобы в августе прилететь в Крым и обратно, надо 15 тыс рублей, а бывает, что 15 тыс надо только в одну сторону, а в Анталию — 13 тыс руб в обе стороны. Если брать время перелета, то в Крым мы летим 2 часа 20 минут (из Москвы — ред.), а в Анталию — 3 часа 30 минут», — сказал он.
Низкий уровень цен на авиаперелеты в Турцию Стрельбицкий пояснил наличием чартерных рейсов и отменой НДС на перевозки. Он заметил, что внутренний туризм в России будет развиваться лишь при условии возможности свободно и дешево передвигаться по стране.
«В Турции и чартерные рейсы, и отменены НДС на перевозки, а у нас НДС снижено, но все равно остается. Мне кажется, что развитие внутреннего туризма в России лежит именно в плоскости предоставления возможности свободно и дешево передвигаться по России», — заключил министр.