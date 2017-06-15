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13:42 (мск), источник: РИА Крым

В Минкурортов Крыма возмущены стоимостью авиаперелетов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости (Крым). Федеральная антимонопольная служба по инициативе крымского руководства проверяет цены на авиаперевозки в Крым.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма Республики Сергей Стрельбицкий. По его словам, этот вопрос обсуждался в апреле на заседании с курирующим премьер-министром России.

«Мы этот вопрос ставили в апреле на заседании, которое проводил вице-премьер. И губернатор Севастополя, и глава Крыма поддержали то, что этому вопросу надо уделить особое внимание. И есть поручение ФАС, которая занимается этим делом. Для нас вопрос ценообразования в доставке пассажиров очень важен», — подчеркнул Стрельбицкий.

На сегодняшний день, по его словам, стоимость авиабилетов на полуостров «убивает» туристическую отрасль. В качестве примера он привел цены на авиабилеты в Крым и в Анталию.

«Нас “убивают” авиаперетелы и доставка пассажиров. Для сравнения, чтобы в августе прилететь в Крым и обратно, надо 15 тыс рублей, а бывает, что 15 тыс надо только в одну сторону, а в Анталию — 13 тыс руб в обе стороны. Если брать время перелета, то в Крым мы летим 2 часа 20 минут (из Москвы — ред.), а в Анталию — 3 часа 30 минут», — сказал он.

Низкий уровень цен на авиаперелеты в Турцию Стрельбицкий пояснил наличием чартерных рейсов и отменой НДС на перевозки. Он заметил, что внутренний туризм в России будет развиваться лишь при условии возможности свободно и дешево передвигаться по стране.

«В Турции и чартерные рейсы, и отменены НДС на перевозки, а у нас НДС снижено, но все равно остается. Мне кажется, что развитие внутреннего туризма в России лежит именно в плоскости предоставления возможности свободно и дешево передвигаться по России», — заключил министр.

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