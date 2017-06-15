Долги по зарплате в Калининградской области снизились до 10,9 миллиона рублей

Это на 19,4% меньше, чем на начало мая, когда долги по зарплате превышали 13 миллионов рублей. Вся задолженность сложилась в обрабатывающей промышленности, а причиной тому стало отсутствие собственных средств у предприятий.

По данным Калининградстата, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за март 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 30429,1 рублей.