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17:18 (мск), источник: KaliningradToday

Долги по зарплате в Калининградской области снизились до 10,9 миллиона рублей

В Калининграде и области на 1 июня 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила 10,9 миллиона рублей.

Это на 19,4% меньше, чем на начало мая, когда долги по зарплате превышали 13 миллионов рублей. Вся задолженность сложилась в обрабатывающей промышленности, а причиной тому стало отсутствие собственных средств у предприятий.

По данным Калининградстата, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за март 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 30429,1 рублей.

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