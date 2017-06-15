Новосибирский предприниматель спросил президента о финансировании малого бизнеса и процентных ставках, вопрос был задан во время «Прямой линии с президентом» в эфире телеканала «Россия 1».

Александра Кычакова ведущая представила как «предпринимателя, который строит жилые микрорайоны».