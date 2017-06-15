Новосибирский предприниматель спросил президента о финансировании малого бизнеса и процентных ставках, вопрос был задан во время «Прямой линии с президентом» в эфире телеканала «Россия 1».
Александра Кычакова ведущая представила как «предпринимателя, который строит жилые микрорайоны».
Он задал вопрос: «Уважаемый Владимир Владимирович! Мы сталкиваемся с представителями бизнеса постоянно с одной проблемой, что при декларируемых банковским сектором ставках в 11−12% путем дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения, фактическая ставка в нашем случае составила 18,75% годовых. С такими ставками мы новую экономику не построим. У бизнеса нет такой рентабельности, как нам бы хотелось. Хотелось бы задать вопрос — докладывают ли Вам министры о реальном положении дел с финансированием малого и среднего бизнеса. И планируется ли сделать с уровнем процентных ставок что-то кардинальное и все-таки подойти к решению проблемы обеспечения роста и доступа к финансированию».