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13:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский предприниматель спросил президента о финансировании малого бизнеса и процентных ставках

Новосибирец Александр Кычаков задал вопрос президенту России Владимиру Путину о финансировании малого бизнеса и процентных ставках во время «Прямой линии», которая проходит сегодня, 15 июня.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский предприниматель спросил президента о финансировании малого бизнеса и процентных ставках, вопрос был задан во время «Прямой линии с президентом» в эфире телеканала «Россия 1».

Александра Кычакова ведущая представила как «предпринимателя, который строит жилые микрорайоны».

Он задал вопрос: «Уважаемый Владимир Владимирович! Мы сталкиваемся с представителями бизнеса постоянно с одной проблемой, что при декларируемых банковским сектором ставках в 11−12% путем дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения, фактическая ставка в нашем случае составила 18,75% годовых. С такими ставками мы новую экономику не построим. У бизнеса нет такой рентабельности, как нам бы хотелось. Хотелось бы задать вопрос — докладывают ли Вам министры о реальном положении дел с финансированием малого и среднего бизнеса. И планируется ли сделать с уровнем процентных ставок что-то кардинальное и все-таки подойти к решению проблемы обеспечения роста и доступа к финансированию».

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