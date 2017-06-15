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13:41 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму хотят посчитать объекты размещения в частном секторе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн- РИА Новости (Крым). В Крыму планируется установить контроль за средствами размещения в частном секторе. Поиском и фиксацией таких объектов займется специальная рабочая группа.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

«Мы сейчас вышли с инициативой, у нас будет создана рабочая группа, возглавит ее Лариса Опанасюк (зампредседателя Совмина — ред.). Группа будет заниматься вопросами индивидуальных средств размещения. Лето — это время, когда все на поверхности, когда мы видим тех, кто сегодня предлагает (жилье — ред.). Вместе с налоговой инспекцией и другими органами мы (ни в коей мере не мешая в проведении сезона) будем проводить очень серьезную работу», — пояснил министр.

Он напомнил, что руководство РК на протяжении двух лет добивается введения патентной системы для крымчан, которые сдают жилье внаем в частном секторе и малых местах размещения. Это позволило бы вывести из тени этот бизнес и пополнить бюджет. Однако, по словам Стрельбицкого, данное предложение пока не поддерживают в Министерстве финансов России.

«Два года мы добиваемся того, чтобы была введена патентная система, чтобы люди, которые работают в этом бизнесе, индивидуалы, могли выйти из тени. Но об этом пока только говорят. Наши предложения упираются в позицию Минфина России, который считает, что наши предложения не эффективны, хотя, на наш взгляд, это пополнит бюджет», — сказал Стрельбицкий.

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