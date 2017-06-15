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14:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Строитель из Новосибирска попросил президента объяснить завышение кредитных банковских ставок

НОВОСИБИРСК, 15 июня, ФедералПресс. На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным один из вопросов был задан новосибирским девелопером, членом совета директоров строительной компании ООО «АКД» Александром Кычаковым.

Предприниматель поинтересовался, как построить экономику с фактической кредитной ставкой коммерческих банков в 18,75% и будет ли решен вопрос по ее снижению.

Владимир Путин ответил, что уровень ставки напрямую зависит от уровня развития экономики. «Чтобы не разрушить экономику, ключевая ставка была вынуждена подняться. Но сейчас наблюдается снижение. Сегодня средневзвешенная ставка для бизнеса — 11,5%, а для физических лиц — 15,5%», — отметил президент.

Также он упомянул, что Центробанк РФ при определении средневзвешенной ставки, исходит из мировых цен на углеводородное топливо, от экспорта которого все же зависит экономика России, и не может ее снижать при малейших колебаниях цен на нефть и газ. Но при этом Владимир Путин выразил надежду, что со временем ЦБ все же снизит ставку, что повлечет за собой и снижение ставок коммерческих банков.

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