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14:33 (мск), источник: Вести - Пермь

На бульваре Гагарина стартовал дорожный ремонт

До 5 августа планируется выполнить полное обновление дорожного полотна от площади Дружбы до улицы Старцева.

Источник: РИА "Новости"

С 14 на 15 июня начнется дорожный ремонт улицы бульвар Гагарина на участке от площади Дружбы до улицы Макаренко. Здесь планируется выполнить фрезерование. После подрядчик начнет укладку выравнивающего слоя асфальта и приступит к следующему отрезку дороги.

До 5 августа планируется выполнить полное обновление дорожного полотна от площади Дружбы до улицы Старцева.

В рамках ремонта бульвара Гагарина будут подняты верхние строения колодцев, уложен выравнивающих верхний слой асфальта, нанесена разметка.

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