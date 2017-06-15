На бульваре Гагарина стартовал дорожный ремонт

С 14 на 15 июня начнется дорожный ремонт улицы бульвар Гагарина на участке от площади Дружбы до улицы Макаренко. Здесь планируется выполнить фрезерование. После подрядчик начнет укладку выравнивающего слоя асфальта и приступит к следующему отрезку дороги.

До 5 августа планируется выполнить полное обновление дорожного полотна от площади Дружбы до улицы Старцева.

В рамках ремонта бульвара Гагарина будут подняты верхние строения колодцев, уложен выравнивающих верхний слой асфальта, нанесена разметка.