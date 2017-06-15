На севере Волгограда проверят дом, в котором рухнул потолок

Дом № 2 на улицы Борьбы в Тракторозаводском районе Волгограда проверят на степень износа после того, как в одной из квартир обрушился потолок.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», по данным первичного обследования, угроза обрушения в остальных квартирах отсутствует. Решение о судьбе дома будет принято до конца июня после проверки. Отметим, что жильцы квартиры, в которой рухнул потолок, в настоящее время находятся у родственников.

Напомним, обрушение потолка в квартире произошло 12 июня. В результате инцидента никто не пострадал. По словам жильцов, ранее они жаловались на ветхое состояние жилья в компетентные органы, однако, те не предприняли никаких мер.