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14:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

На севере Волгограда проверят дом, в котором рухнул потолок

Решение о судьбе здания будет принято до конца июня.

Дом № 2 на улицы Борьбы в Тракторозаводском районе Волгограда проверят на степень износа после того, как в одной из квартир обрушился потолок.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», по данным первичного обследования, угроза обрушения в остальных квартирах отсутствует. Решение о судьбе дома будет принято до конца июня после проверки. Отметим, что жильцы квартиры, в которой рухнул потолок, в настоящее время находятся у родственников.

Напомним, обрушение потолка в квартире произошло 12 июня. В результате инцидента никто не пострадал. По словам жильцов, ранее они жаловались на ветхое состояние жилья в компетентные органы, однако, те не предприняли никаких мер.

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