Суд взыскал с мужчины ошибочно перечисленные ему 9,5 млн рублей

Суд взыскал с жителя Ковернинского района ошибочно перечисленные ему 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В январе 2017 года между двумя фирмами был заключен договор на приобретение и поставку строительных материалов. Покупатель перечислил продавцу в качестве оплаты по договору более 9,5 млн рублей. Но средства были зачислены по ошибочным реквизитам на счет постороннего мужчины.

Тот отказался добровольно возвратить деньги и на связь не выходил. Тогда фирма обратилась в суд о взыскании ошибочно перечисленных средств. Ответчик на заседание не явился, в результате суд взыскал с него необоснованное обогащение в размере 9 505 700 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 55 729 рублей.