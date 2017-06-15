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15:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Суд взыскал с мужчины ошибочно перечисленные ему 9,5 млн рублей

Компания перечислила деньги на ошибочный счет, но его владелец отказался добровольно возвращать «заработок».

Суд взыскал с жителя Ковернинского района ошибочно перечисленные ему 9,5 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В январе 2017 года между двумя фирмами был заключен договор на приобретение и поставку строительных материалов. Покупатель перечислил продавцу в качестве оплаты по договору более 9,5 млн рублей. Но средства были зачислены по ошибочным реквизитам на счет постороннего мужчины.

Тот отказался добровольно возвратить деньги и на связь не выходил. Тогда фирма обратилась в суд о взыскании ошибочно перечисленных средств. Ответчик на заседание не явился, в результате суд взыскал с него необоснованное обогащение в размере 9 505 700 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 55 729 рублей.

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