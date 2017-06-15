Суд взыскал с мужчины ошибочно перечисленные ему 9,5 млн рублей
Компания перечислила деньги на ошибочный счет, но его владелец отказался добровольно возвращать «заработок».
Компания перечислила деньги на ошибочный счет, но его владелец отказался добровольно возвращать «заработок».
Суд взыскал с жителя Ковернинского района ошибочно перечисленные ему 9,5 млн рублей, сообщает
В январе 2017 года между двумя фирмами был заключен договор на приобретение и поставку строительных материалов. Покупатель перечислил продавцу в качестве оплаты по договору более 9,5 млн рублей. Но средства были зачислены по ошибочным реквизитам на счет постороннего мужчины.
Тот отказался добровольно возвратить деньги и на связь не выходил. Тогда фирма обратилась в суд о взыскании ошибочно перечисленных средств. Ответчик на заседание не явился, в результате суд взыскал с него необоснованное обогащение в размере 9 505 700 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 55 729 рублей.