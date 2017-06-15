Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Врачи успешно провели редкую операцию по разделению близнецов
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Последствия урагана в Москве
15:04 (мск), источник: dostup1.ru

На 5 улицах Челябинска ограничено или закрыто движение транспорта

Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.

Источник: РИА "Новости"

В связи с работами по реконструкции теплотрасс в Челябинске с 15 июня ограничено и закрыто движение транспорта на нескольких улицах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, в Ленинском районе до 31 июля закрыто движение транспорта по улицам Руставели и Девятого Мая. «Ремонтные работы на проезжей части и под тротуаром от дома 5 до дома 8 по улице Руставели будут выполняться открытым способом», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 5 августа будет закрыто движение транспорта в Центральном районе, по улице Сони Кривой, а также ограничено движение на пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов в южном направлении. «От дома 79-А по улице Сони Кривой до пересечения с улицей Энтузиастов будут выполняться работы открытым способом на проезжей части и тротуаре», — уточнили в мэрии.

Также до 1 сентября ограничено движение транспорта в Курчатовском районе по Комсомольскому проспекту — от Красного Урала до Чайковского в юго-восточном направлении.

Напомним также, что закрыто движение по улице Тимирязева.

Челябинцев просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Осужден житель Южноуральска, разбивший графин о подругу ради 2 колец
Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
На Ставрополье женщине выплатили компенсацию после жалобы Путину
Германия и Австрия раскритиковали США за новые санкции против РФ
Скончался Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек
На Кубке конфедераций в России изменят правила
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Michelin показал шины, которые больше похожи на коралл Французский производитель покрышек представил концептуальное колесо, которое полностью сделано из биоматериалов и способно менять рисунок протектора
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды» Сергей Безруков, присутствовавший в студии вместе со своим коллегой Алексеем Учителем, поднял тему «негативного фона» в культуре
Недвижимость
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Москва продаст половину жилья, построенного по программе реновации
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей Все знаменитые мужчины, о которых мы сегодня расскажем, ушли из семьи, оставив жен и троих и более детей. У нас нет цели оправдать или обвинить их. Ведь никто не знает, что на самом деле творилось в их жизни. Мы просто расскажем вам настоящие истории из жизни, может для кого-то они окажутся поучительными. 
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь