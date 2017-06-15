На 5 улицах Челябинска ограничено или закрыто движение транспорта
Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.
Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.
В связи с работами по реконструкции теплотрасс в Челябинске с 15 июня ограничено и закрыто движение транспорта на нескольких улицах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
Кроме того, до 5 августа будет закрыто движение транспорта в Центральном районе, по улице Сони Кривой, а также ограничено движение на пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов в южном направлении. «От дома 79-А по улице Сони Кривой до пересечения с улицей Энтузиастов будут выполняться работы открытым способом на проезжей части и тротуаре», — уточнили в мэрии.
Также до 1 сентября ограничено движение транспорта в Курчатовском районе по Комсомольскому проспекту — от Красного Урала до Чайковского в
Напомним также, что закрыто движение по улице Тимирязева.
Челябинцев просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.