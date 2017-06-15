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15:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Василий Голубев: «Ростов-Арена» должна приносить около 250 млн рублей в год

Стадион «Ростов-Арена», возводимый в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, должен будет ежегодно приносить около 250 млн рублей, чтобы быть рентабельным, считает донской губернатор Василий Голубев.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в ходе посещения с министром спорта РФ Павлом Колобковым стройплощадки стадиона глава региона заявил: «Ориентировочно, чтобы быть рентабельной, “Ростов-Арена” должна приносить 250 млн рублей в год».

По мнению губернатора, для того, чтобы содержать и развивать «Ростов-Арену», нужна четко отработанная система его использования.

«Для этого планируется создание мощной инфраструктуры спорта, отдыха, культуры вокруг стадиона. Таким образом, это будет новый центр города, новый Ростов», — сказал Василий Голубев.

После ЧМ-2018 стадион предполагается использовать как домашнюю арену ФК «Ростов», а также как многофункциональный комплекс для проведения спортивных соревнований различного уровня, концертов, выставок и фестивалей.

На данный момент строительная готовность стадиона «Ростов-Арена» составляет 81%.

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