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15:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Атомстройкомплекс» преобразит в Екатеринбурге проспект Ленина

От 8 Марта до Московской.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге определился подрядчик, который займется ремонтом дорог и обустройством гостевых маршрутов центральной части города. Конкурс, объявленный администрацией уральской столицы, выиграл «Атомстройкомплекс». Цена вопроса — 398 миллионов рублей, передает «Уралинформбюро». Финансирование будет осуществляться из городского, регионального и федерального бюджетов.

Согласно контракту, подрядчик до 31 октября 2017 года отремонтирует проспект Ленина на участке от 8 Марта до Московской. Параллельно будет приведена в порядок дорога от улицы Шефской и Мариупольской транспортной развязки до поста ГИБДД.

Также «Атомстройкомплекс» обустроит общественные зоны на Ленина. Планируется заменить уличные фонари, светофоры, установить скамейки и урны, отремонтировать лестницы на тротуарах и озеленить территорию.

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