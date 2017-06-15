«Саратовские авиалинии» запустили рейс Калининград — Анапа

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе аэропорта, полёты будут выполняться раз в неделю по четвергам на воздушном судне Як-42.

По расписанию вылет из Анапы запланирован на 8:40, прибытие в «Храброво» — в 11:05. Обратный рейс отправится из Калининграда в 11:55 и прибудет в южный город в 17:00. Продолжительность полёта составит 3,5 — 4 часа. Для каждого аэропорта указано местное время. Полётная программа завершится 14 сентября.

По информации сайта «Саратовских авиалиний», стоимость билета по маршруту Калининград — Анапа 22 июня составляет от 9100 до 15500 рублей.