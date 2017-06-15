Задолженность по зарплате в Прикамье сократилась вдвое
Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июня 2017 года составила 8,3 млн. рублей.
Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июня 2017 года составила 8,3 млн. рублей.
По сравнению с 1 мая 2017 года этот показатель снизился на 53,5%, сообщает Пермьстат.
Наибольший объем просроченной задолженности приходился на организации обрабатывающих производств (83,3% от общей суммы задолженности). Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 695 человек. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 11,9 тыс. руб.
Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходится 7,1 тыс. руб. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее, составила 6,9 тыс. руб.
Просроченную задолженность по заработной плате имели организации 5 муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кунгуру.