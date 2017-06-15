В «Тамани» после прямой линии рассказали о сроках возведения моста в Крым

«По сегодняшнему статусу на стройплощадке задействовано более 7 тысяч человек, которые в круглосуточном режиме производят работы. Порядка 200 единиц техники, в том числе не менее 30 плавсредств различных, которые выполняют работы в акватории. Графики на сегодня исполняются в строгом соответствии. Где-то мы технологически опережаем поставленные для себя задачи внутренних графиков. 324 опоры подготовлены на сегодняшний день к приему пролетных строений. Из 250 тысяч тонн металлоконструкций 50 (тысяч тонн — ред.) смонтировано, то есть пятая часть. И мы активно готовимся к монтажу пролетных строений в судовом фарватере», — рассказал Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что строительство моста через Керченский пролив идет в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. По словам президента, нет сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок и с должным качеством.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.