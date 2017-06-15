Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
Путин ответил Порошенко на цитату стиха «Прощай немытая Россия»
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Кончаловский рассказал о жизни после трагедии с дочкой - СМИ
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Последствия урагана в Москве
16:18 (мск), источник: РИА Новости

В «Тамани» после прямой линии рассказали о сроках возведения моста в Крым

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Строители моста через Керченский работают в строгом соответствии с графиком, по некоторым работам технологически опережают поставленные задачи, сообщил РИА Новости начальник ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик строительства) Роман Новиков.

«По сегодняшнему статусу на стройплощадке задействовано более 7 тысяч человек, которые в круглосуточном режиме производят работы. Порядка 200 единиц техники, в том числе не менее 30 плавсредств различных, которые выполняют работы в акватории. Графики на сегодня исполняются в строгом соответствии. Где-то мы технологически опережаем поставленные для себя задачи внутренних графиков. 324 опоры подготовлены на сегодняшний день к приему пролетных строений. Из 250 тысяч тонн металлоконструкций 50 (тысяч тонн — ред.) смонтировано, то есть пятая часть. И мы активно готовимся к монтажу пролетных строений в судовом фарватере», — рассказал Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что строительство моста через Керченский пролив идет в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. По словам президента, нет сомнений в том, что все планы будут реализованы в срок и с должным качеством.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Прямая линия» с Владимиром Путиным
Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
На Ставрополье женщине выплатили компенсацию после жалобы Путину
Германия и Австрия раскритиковали США за новые санкции против РФ
Скончался Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек
На Кубке конфедераций в России изменят правила
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Michelin показал шины, которые больше похожи на коралл Французский производитель покрышек представил концептуальное колесо, которое полностью сделано из биоматериалов и способно менять рисунок протектора
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды» Сергей Безруков, присутствовавший в студии вместе со своим коллегой Алексеем Учителем, поднял тему «негативного фона» в культуре
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей Все знаменитые мужчины, о которых мы сегодня расскажем, ушли из семьи, оставив жен и троих и более детей. У нас нет цели оправдать или обвинить их. Ведь никто не знает, что на самом деле творилось в их жизни. Мы просто расскажем вам настоящие истории из жизни, может для кого-то они окажутся поучительными. 
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь