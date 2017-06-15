В Набережных Челнах Рустам Минниханов посетил жилой комплекс Sunrise City
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Набережные Челны.
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Набережные Челны.
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На территории комплекса расположен
Отличительная особенность торгового центра — эксплуатируемая кровля с размещением на ней досуговой площадки для жителей жилого комплекса и посетителей ТЦ.
Экскурсию для Рустама Минниханова провел главный координатор проекта Sunrise City Кемаль Эврен Демирджи. Президент Татарстана и сопровождающие его лица осмотрели торговый центр и посетили детский город «КидСпейс», который открылся 25 декабря прошлого года.
Р. Минниханову сообщили, что ежемесячно челнинский «КидСпейс» посещают от 4,5 до 5 тыс. человек. С момента запуска проекта здесь побывали 24 тыс. детей.
Застройщик Sunrise City — турецкая компания «Санрайз Капитал», которая возводит в Набережных Челнах жилой комплекс. Первый этап строительства, в который инвестировано почти 5 млрд рублей, завершили в минувшем году. Сейчас компания работает над вторым этапом. Он состоит из