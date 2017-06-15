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16:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах Рустам Минниханов посетил жилой комплекс Sunrise City

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Набережные Челны.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщает пресс-служба главы республики, первым объектом, который он посетил, стал многофункциональный жилой комплекс Sunrise City. Проект жилого комплекса состоит из 12 блоков, жилые блоки имеют переменную этажность — от 19 до 25 этажей. Строительство объекта ведется поэтапно с мая 2014 года.

На территории комплекса расположен торгово-развлекательный комплекс, имеется парковка на тысячу машиномест. Здесь же находится детский город профессий «КидСпейс».

Отличительная особенность торгового центра — эксплуатируемая кровля с размещением на ней досуговой площадки для жителей жилого комплекса и посетителей ТЦ. Торгово-развлекательный объект из трех торговых уровней, в том числе — одного подземного, начал функционировать в ноябре прошлого года. Общая площадь торгового комплекса составляет 35 тыс. кв. м, из них 23 тыс. кв. м предназначены для сдачи в аренду. Сейчас его заполняемость составляет 80 процентов.

Экскурсию для Рустама Минниханова провел главный координатор проекта Sunrise City Кемаль Эврен Демирджи. Президент Татарстана и сопровождающие его лица осмотрели торговый центр и посетили детский город «КидСпейс», который открылся 25 декабря прошлого года.

Р. Минниханову сообщили, что ежемесячно челнинский «КидСпейс» посещают от 4,5 до 5 тыс. человек. С момента запуска проекта здесь побывали 24 тыс. детей.

Застройщик Sunrise City — турецкая компания «Санрайз Капитал», которая возводит в Набережных Челнах жилой комплекс. Первый этап строительства, в который инвестировано почти 5 млрд рублей, завершили в минувшем году. Сейчас компания работает над вторым этапом. Он состоит из оздоровительно-досугового центра, многоэтажных домов со встроенными нежилыми помещениями, подземной парковки и торговых павильонов. Сдать в эксплуатацию его планируют в конце 2018 года.

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