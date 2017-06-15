Сроки создания выделенной полосы на проспекте Ленина в Волгограде перенесли

«Работы первоначально планировались на середину июля, но в связи с тем, что в ближайшее время начнется комплексное обновление нескольких улиц в центре города, организация выделенной полосы начнется чуть позже», — заявил зампредседателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды Виталий Аблиязов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, выделенная полоса для общественного транспорта на первом этапе будет организована по проспекту Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО. Она будет иметь соответствующие разметку и дорожные знаки.